Amnesty schlägt Alarm: 173 Menschen im Iran wegen Drogendelikten hingerichtet Von epd | 01.06.2023, 19:40 Uhr

Hinrichtungen und Co. nehmen im Iran immer verheerendere Züge an. Wie Amnesty International berichtet, hat der Iran in diesem Jahr bereits 173 Menschen wegen Drogendelikten hingerichtet.