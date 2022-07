Mittlerweile stehen mehr als zwei Prozent der globalen Frachtkapazität still. FOTO: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down Auch andere Länder betroffen Keine Entspannung in Sicht: Containerschiffe in der Nordsee stauen sich weiter Von dpa | 06.07.2022, 11:14 Uhr

Bereits seit Monaten stauen sich in der Nordsee unzählige Containerschiffe und warten auf ihre Abfertigung in den europäischen Häfen. In anderen Regionen der Welt gibt es ebenfalls Probleme, aber auch Grund zur Hoffnung.