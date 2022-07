Bei einem Treffen von Fridays-for-Future-Aktivisten in Berlin soll es zu rassistischen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen sein. FOTO: dpa/Annette Riedl (Symbolbild) up-down up-down Am vergangenen Wochenende Bisher noch keine Anzeige: Fridays for Future wirft Polizei Rassismus vor Von dpa | 05.07.2022, 19:13 Uhr

Die Klimabewegung Fridays for Future wirft der Polizei in Berlin Rassismus vor. Demnach sei es bei einem Treffen am vergangenen Wochenende zu Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und Beamten gekommen. Die Berliner Polizei möchte den Fall aufklären – doch es gibt keine Anzeige.