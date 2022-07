Zuletzt war Julian Reichelt Chefredakteur der „Bild“. FOTO: dpa/APA/Tobias Steinmaurer (Archivbild) up-down up-down „Meinungs-Show“ Ex-„Bild“-Chefredakteur Reichelt meldet sich mit Sendung auf YouTube zurück Von dpa | 05.07.2022, 17:53 Uhr

Nach seinem Rauswurf bei der „Bild“ hatte sich Julian Reichelt zuletzt mit Videos in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. Nun präsentiert der ehemalige Chefredakteur seine eigene Sendung auf YouTube. Darin wolle er „furchtlos und respektlos über das sprechen, was in unserem Land passiert.“