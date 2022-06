Ein Monster-Truck steht auf dem drei Hektar großen Kliemannsland. FOTO: Ankea Janßen up-down up-down Hof in Rüspel Kliemannsland: Was man in Fynn Kliemanns Kreativhof erleben kann Von Ankea Janßen | 29.06.2022, 09:18 Uhr

Das Kliemannsland in Niedersachsen ist ein Abenteuerspielplatz für Groß und Klein. Doch seit dem Masken-Skandal um Gründer Fynn Kliemann bangt der Kreativhof um seine Existenz. So sieht das Kreativprojekt in Rüspel aus.