Russische Sopranistin : Anna Netrebko will wieder in Deutschland auftreten

Ihr wird eine gewisse Nähe zum russischen Machthaber Putin nachgesagt. Opernsängerin Anna Netrebko kehrt nach ihrer Auszeit zurück auf die Bühnen - und wird gefeiert.

Nach Auftritten in Monaco und Paris will die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko, die wegen ihrer zögerlichen Haltung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in der Kritik stand, auch wieder in Deutschland singen. Sie werde noch in diesem Jahr zusammen mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov für Konzerte unter anderem nach Regensburg, in die Köln...

