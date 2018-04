Fahndungserfolg : Angriff in Essener U-Bahn: 15-Jähriger in U-Haft

Wieder ein brutaler Angriff von hinten in der U-Bahn: In Essen wird eine junge Frau mit einer Flasche am Kopf getroffen. Die Polizei veröffentlicht ein Video - es führt zum Fahndungserfolg.

von dpa

20. April 2018, 18:47 Uhr

Im Fall des heimtückischen Überfalls auf eine 17-Jährige in einer Essener U-Bahn-Station ist der mutmaßliche Haupttäter in Untersuchungshaft.

Der 15-Jährige war nach einer Öffentlichkeitsfahndung am Freitagmorgen in Waltrop festgenommen und am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge bestritt der Teenager die Tat in seiner Vernehmung. Die Fahndung nach einem Mittäter läuft weiter, wie es hieß.

Der in Herne lebende Jugendliche soll der 17-Jährigen vor einer Woche hinterrücks eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der 15-Jährige wurde dann nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Video der Tat festgenommen.

Die junge Frau war am Freitag der vergangenen Woche an einer U-Bahn-Haltestelle von zwei jungen Männern überfallen worden. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Täter mit einem Gegenstand der 17-Jährigen auf den Kopf schlägt, der zweite Täter kommt dann hinzu. Laut Polizei handelte es sich dabei um eine Glasflasche.