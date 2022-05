Massaker an US-Grundschule : Amokläufer in Texas soll Mädchen in Frankfurt seine Bluttat angekündigt haben

Bei einem Amoklauf in einer texanischen Grundschule sterben mindestens 19 Kinder. Als Täter wurde ein 18-Jähriger identifiziert – was über den Schützen bekannt ist.

Der Angreifer, der an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas 19 Kinder erschoss, soll einem Medienbericht zufolge kurz vor der Attacke mehrere Nachrichten an eine Jugendliche in Deutschland geschickt haben. Der US-Nachrichtensender CNN berichtete am Mittwoch, der 18-Jährige habe der 15-Jährigen aus Frankfurt am Dienstag geschrieben, er werde das Feu...

