Am Frühjahrshimmel steppt der Bär

Die Planeten Venus und Jupiter betreten die abendliche Himmelsbühne

von md

08. April 2018, 15:05 Uhr



Jetzt im Frühling ist das bekannteste Sternbild am Abendhimmel besonders leicht zu finden: Der Große Wagen steht nun hoch am Himmel direkt über unseren Köpfen! Auf unserer Panoramasternkarte ist er darum genau in der Mitte zu finden. Er besteht aus den vier Sternen im Wagenkasten und drei Sternen in der Wagendeichsel.

Da Sternbilder lediglich menschliche Fantasiegebilde sind, unterscheiden sich die Sternbilder in den verschiedenen Kulturen und Ländern. Im skandinavischen Sprachraum ist der Große Wagen ebenfalls bekannt. Jedes Kind in Dänemark kennt „Karlsvognen“, also „Karls Wagen“ – wobei sich unmittelbar die Frage stellt, nach welchem Karl das Sternbild benannt wurde. Möglicherweise geht die Bezeichnung auf den Himmelswagen des großen Donnergottes Thor zurück, der bei den Wikingern und Germanen verehrt wurde.

Frankreich ist hingegen berühmt für seine fantasievollen Speisen. Und so sehen die Franzosen in der Figur des Großen Wagens ein Utensil der „7-Sterne-Küche“, nämlich die große Stielpfanne „La Grande Casserole“ mit der Wagendeichsel als Pfannengriff. Weniger kulinarisch anspruchsvoll ist die angloamerikanische Deutung. Dort heißt das Sternbild schlicht „Big Dipper“, also die große Schöpfkelle. Der offizielle astronomische Name lautet jedoch „Großer Bär“. Denn ein Großteil unserer heutigen Sternbilder geht zurück auf die Mythologie der Alten Griechen. Dort bildete der Große Wagen lediglich den „Hinterschinken“ einer großen Bärin, die der Göttervater Zeus an den Himmel versetzt hat.

Man braucht schon sehr viel Fantasie, um an diesem Himmelsfleck eine Bärin zu erkennen. Umso erstaunlicher ist es, dass auch die Indianer Nordamerikas in dieser Himmelsregion einen Bären sahen – und zwar schon lange, bevor Christoph Kolumbus auf Amerika stieß. Dies deutet darauf hin, dass die Bezeichnung Großer Bär auf einen Jahrtausende alten Mythos zurückgeht, der den Namen in vielen verschiedenen Kulturen geprägt hat. Während die alten Griechen in den drei Deichselsternen den Schwanz des Bären gesehen haben, hatten die Indianer eine ganz andere Vorstellung: Dort handelt es sich um drei Jäger, die den Großen Bären um den Himmelspol jagen. Knapp oberhalb des mittleren Deichselsternes findet man einen schwächeren Begleiterstern: den etwas zu klein geratenen Indianer-Kochtopf, in dem der Bär nach erfolgreicher Jagd zubereitet werden soll. Heutzutage nennt man die beiden Doppelsterne Mizar und Alkor. Im Volksmund ist der kleinere Alkor auch als „Reiterlein“ oder „Augenprüfer“ bekannt, weil man gute Augen braucht, um ihn zu entdecken.

Der GroSSe Wagen eignet sich wunderbar als Orientierungshilfe: Verlängern wir den Abstand der beiden äußeren Kastensterne fünfmal nach oben, so gelangen wir zum Polarstern. Er ist nicht besonders hell und ist nur deshalb so bekannt, weil aktuell die Erdachse fast genau in seine Richtung zeigt. Darum steht der Polarstern immer genau in Nordrichtung und wird aus diesem Grund auch Nordstern genannt. Schräg unterhalb des Polarsterns leuchtet die Kassiopeia, die auch „Himmels-W“ genannt wird.

Südlich des Großen Wagens sehen wir die Frühlingssternbilder: Folgt man der Krümmung der Deichsel vom Großen Wagen in östlicher Richtung, dann gelangt man zunächst im großen Bogen zum orange leuchtenden Stern Arktur. Er ist der Hauptstern im Sternbild Bärenhüter, das sich wie ein großer Eisbecher über den Osthimmel erstreckt. Setzen wir den Bogen weiter fort, so treffen wir als Nächstes auf den bläulichen Stern Spika (lateinisch „Kornähre“) im Sternbild Jungfrau.

Verlängert man den Abstand der anderen beiden Kastensterne des Großen Wagens nach Süden, so gelangt man zum hellen Stern Regulus im Sternbild Löwe. Das Sternbild Löwe erinnert ein wenig an ein altes Bügeleisen: Oberhalb von Regulus rankt sich eine Sternenkette, die aussieht wie ein gespiegeltes Fragezeichen und die den Griff des Bügeleisens bildet. Für Fernglasbeobachter ist der Sternhaufen „Mel 111“ empfehlenswert, der schon mit bloßem Auge als Nebelfleck mitten zwischen den Frühlingssternbildern entdeckt werden kann. Im Sternbild Löwe und Jungfrau tummeln sich außerdem unzählige Galaxien. Diese bieten jedoch nur in großen Fernrohren ein eindrucksvolles Seherlebnis.

Am Abendhimmel hat die Planetensaison wieder begonnen. Zum Beobachtungszeitpunkt unserer Sternkarte stehen die beiden hellsten Planeten recht genau am Horizont, weshalb sie nicht eingezeichnet sind. Trotzdem sind sie leicht zu finden: Gut eine Stunde nach Sonnenuntergang erscheint die Venus als strahlend schöner Abendstern über dem Westhorizont. Sie ist dann noch ungefähr eine Stunde lang zu bewundern, bevor sie im Westen untergeht. Gleichzeitig geht im Osten der Planet Jupiter auf und löst die Venus als hellstes Objekt am Himmel ab. Jupiter erreicht im Mai seine Oppositionsstellung und ist darum in den nächsten zwei Monaten die ganze Nacht über am Himmel zu sehen.

Beobachtet man den Jupiter mit Fernglas und Stativ, so kann man damit bereits die vier größten Jupitermonde erkennen. Schon in einem kleinen Fernrohr erscheint der Jupiter als winzig kleine Scheibe, auf der man die Wolkengürtel des Riesenplaneten erkennen kann. Mit etwas größeren Teleskopen ist bereits der Große Rote Fleck zu erkennen: Er ist der größte und langlebigste Wirbelsturm im Sonnensystem, denn er wird schon seit über 300 Jahren regelmäßig mit Fernrohren beobachtet. Kurz vor der Morgendämmerung finden wir Saturn und den rötlichen Mars im Südosten knapp über dem Horizont. Am morgigen 8. April gesellt sich morgens der abnehmende Halbmond dazu. ●



Beim 14. Aschberg Frühjahrs-Teleskoptreffen ( http://astronomie-nord.de/teleskoptreffen/aft ) vom 12. bis 15. April treffen sich in den Hüttener Bergen gut 60 Hobbyastronomen zum Erfahrungsaustausch und zur gemeinsamen Himmelsbeobachtung.