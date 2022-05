Hettmers erste Ergebnisse : Aktenzeichen XY: Erste Hinweise auch zu Fällen in Norddeutschland

Ein Mord an der B 214 in Niedersachsen, ein grausamer Überfall in Süderbrarup: Die ersten Hinweise und Ergebnisse zur „Aktenzeichen XY“-Ausgabe vom Mittwoch, 11. Mai 2022.

Etwa 250 Hinweise zu sechs Fällen: Dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.