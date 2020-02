Kurioser Feuerwehreinsatz : Ältere Dame mit Kettensäge aus Hecke befreit

Die meisten Unfälle passieren bekanntlich zu Hause. Manchmal ist aber auch bloß Nachbars Hecke im Weg.

Avatar_shz von dpa

14. Februar 2020, 10:45 Uhr

Mit Schwung in die Hecke des Nachbarn: Beim Zurücksetzen aus einer Einfahrt ist eine ältere Frau im westfälischen Ahlen mit ihrem Auto im Gebüsch auf der anderen Straßenseite gelandet.

Kurzzeitig sei sie wegen der Zweige und Äste in ihrem Fahrzeug gefangen gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Die Einsatzkräfte hätten eine Kettensäge einsetzen müssen, um sie zu befreien. Warum die Frau am Donnerstag die Kontrolle über ihren Wagen verlor und rückwärts über die Straße fuhr, sei unklar. «Wir gehen davon aus, dass sie zu stark aufs Gas gegangen ist», so der Sprecher. Verletzt wurde niemand.