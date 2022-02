Gericht entscheidet : Achtung Eltern: Erkrankung von volljährigem Kind kann zu Kindergeld-Stopp führen

Kindergeld gibt es für Eltern älterer Kinder noch, solange sich der Nachwuchs in einer Ausbildung befindet. Doch unter bestimmten Bedingungen entfällt die finanzielle Unterstützung.

Wenn volljährige Kinder wegen einer Erkrankung ihre Ausbildung abbrechen müssen, verlieren die Eltern auch den Anspruch auf Kindergeld. Das entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Danach kann der Kindergeldanspruch nur bei einer vorübergehenden Erkrankung fortbestehen, wenn das Kind weiterhin "ausb...

