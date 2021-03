US-Bundesstaat Georgia : Acht Menschen in Massage-Salons in USA erschossen

Im US-Bundesstaat Georgia werden acht Menschen in drei Massage-Salons erschossen. Bei den meisten der Opfer soll es sich um Asiatinnen handeln. Noch ist das Motiv unklar.

Atlanta/Washington | Acht Menschen sind in drei verschiedenen Massage-Salons im südlichen US-Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit erschossen worden. Die Zeitung „Atlanta Journal-Constitution“ berichtete, bei sechs der Toten handele es sich um asiatische Frauen. Gut drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta am Dienstag nahm die Polizei einen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.