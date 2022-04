Oper : Abramović: Callas-Projekt war das längste in meinem Leben

Sie ist eine der bekanntesten Performance-Künstlerinnen weltweit: Jetzt inszeniert Marina Abramović in Berlin eine Oper über Maria Callas.

Die Performance-Künstlerin Marina Abramović verbindet seit ihrer Kindheit ein inniges Verhältnis zur Sängerin Maria Callas (1923-1977). „Es ist vermutlich das längste Projekt meines Lebens“, sagte die 75-Jährige am Mittwoch in Berlin vor der Premiere ihres Opernprojekts „7 Deaths of Maria Callas“ an der Deutschen Oper an diesem Freitag (8.4.). „Es hat...

