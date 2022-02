Panorama : A7 nach Glätteunfällen in Richtung Norden wieder frei

Die Autobahn 7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn ist nach einer mehrstündigen Sperrung in Richtung Norden wegen mehrerer Glätteunfälle wieder frei. Bei den insgesamt vier Unfällen am Montagmorgen wurden zwei Menschen schwer- sowie zwei weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe stand zunächst noch nicht fest. In einem Fall sind vier Autos ineinander gefahren - zusätzlich hat es den Angaben zufolge drei Unfälle mit Einzelwagen gegeben. Ursache dafür war nach Angaben der Polizei extreme Straßenglätte.

