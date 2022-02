Schauspielerin : â€žHouse of Cardsâ€ś machte sie bekannt - Kate Mara wird 39

Mit „House of Cards“ wurde sie zum Serienstar, dann ging ihre Filmkarriere richtig los. Heute feiert Kate Mara Geburtstag.

Im Februar 2022 war Kate Mara im Berlinale-Film „Call Jane“ an der Seite von Elizabeth Banks und Sigourney Weaver zu sehen. Das Drama, welches illegale Schwangerschaftsabbrüche in den 1960er Jahren in den USA thematisierte, nahm am Wettbewerb um den Goldenen Bären teil. Heute wird die Schauspielerin 39 Jahre alt. Ein mutiger Karrierestart Kate Ma...

