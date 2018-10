Fall aus Thüringen : Zweijährige am Autosteuer verursacht hohen Schaden

Ein Vater ließ seine Tochter im Auto unbeaufsichtigt auf dem Fahrersitz. Was dann passierte, kommt ihm teuer zu stehen.

von dpa

15. Oktober 2018, 11:59 Uhr

Lehesten | Eine Zweijährige hat versehentlich ein Auto im thüringischen Lehesten in Bewegung gesetzt und dabei einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht.

Ihr Vater wollte etwas aus dem Wagen ausladen und setzte seine Tochter währenddessen auf den Fahrersitz, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einem unbeobachteten Moment löste das Kleinkind vermutlich die elektronische Parkbremse.

Der Wagen rollte auf der abschüssigen Straße los, rammte zwei Autos und kam an einem Zaun zum Stehen. Die Zweijährige kam mit dem Schrecken davon. An Autos und Zaun entstand bei dem Vorfall am Sonntagabend ein geschätzter Schaden von rund 30.000 Euro.