Nordrhein-Westfalen : Zwei tödlich verunglückte Kinder in Kitas in kurzer Folge

Ein zweijähriges Kind stirbt tragisch beim Mittagsschlaf in einer Kita in Gelsenkirchen. Vermutlich erstickte der Kleine. Nur einen Tag später, am Dienstag, stirbt ein Fünfjähriger - ebenfalls in einer Kita.

Gelsenkirchen | An zwei aufeinanderfolgenden Tagen sind in nordrhein-westfälischen Kitas zwei kleine Kinder durch tragische Unfälle ums Leben gekommen. Am Montag war ein Zweijähriger in einer Gelsenkirchener Einrichtung während des Mittagsschlafs gestorben. Die Ermittler gehen davon aus, dass er erstickt sein könnte, nachdem er sich dem Kopf in einem Etagenbett ei...

