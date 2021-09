Polizei nimmt Angreifer fest : Messerattacke und Armbrust-Schüsse: Zwei Tote in Holland

Am Freitagmorgen hat ein Mann in Almelo zwei Menschen und einen weiteren erstochen. Ein Video soll den mutmaßlichen Täter mit einer Armbrust zeigen.

Almelo | Alarm in den Niederlanden. Bei einer Messerattacke in Almelo sind nach Polizeiangaben zwei Menschen gestorben und ein weiterer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde verletzt festgenommen, wie die Polizei am Freitagmittag mitteilt. Demnach haben die Beamten am Tatort mindestens einen Schuss abgegeben. Related content Derweil kursiert ein...

