Todesfälle : Zwei Kita-Kinder in NRW gestorben: Polizei ermittelt

Nach dem Tod eines Fünfjährigen in einer Kita in Lemgo hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. In Gelsenkirchen starb bereits am Montag ein Kind in einer Betreuungseinrichtung

Lemgo | Nach dem tödlichen Unfall eines Fünfjährigen beim Spielen an einem Anhänger an einer Kita in Lemgo in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen Unbekannt. „Vieles ist noch völlig unklar“, sagte der Sprecher der Detmolder Staatsanwaltschaft Ralf Vetter am Mittwoch. So müsse neben dem genau...

