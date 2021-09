Schlimmste Abholzung seit Jahren : Schlimmste Abholzung seit Jahren: Amazonas-Wald vor Kollaps

Die Abholzung des Amazonas geht dramatisch schnell voran. Experten schlagen Alarm. Brasiliens Präsident Jairo Bolsonaro ist das egal.

Manaus | Die Zerstörung des brasilianischen Amazonas-Gebiets geht auf hohem Niveau weiter. 10.476 Quadratkilometer Wald gingen laut der Umweltorganisation WWF von August 2020 bis Juli 2021 verloren. Der WWF hatte Daten des Amazonas-Forschungsinstituts Imazon mit Sitz in Belén ausgewertet. Zum Vergleich: Die Fläche ist vier Mal so groß wie das Saarland. Am Sonn...

