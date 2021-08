Unwetter : Zentrum des US-Tropensturms „Henri“ in Rhode Island erwartet

Der Sturm „Henri“ rückt in abgeschwächter Form auf die US-Küste zu. Millionen Menschen im Nordosten hoffen auf einen glimpflichen Ausgang.

New York City | Ausläufer des Tropensturms „Henri“ haben am Sonntagmittag die Nordostküste der USA erreicht und heftige Regenfälle mitgebracht. Das US-Hurrikanzentrum NHC geht davon aus, dass am Nachmittag (Ortszeit) das Zentrum des Sturms im Bundesstaat Rhode Island auf die Küste treffen wird. Dessen Gouverneur Dan McKee erwartet „schwere Auswirkungen hoher Winds...

