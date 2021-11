Wintereinbruch : Zahlreiche Verkehrsunfälle auf glatten Straßen

Der Winter zeigt pünktlich zum ersten Advent sein Gesicht. Schneefall sorgt vielerorts für glatte Straßen. In der Nacht kam es in mehreren Bundesländern zu Unfällen.

Offenbach am Main | Winterliche Straßenverhältnisse haben in der Nacht zu Sonntag in mehreren Bundesländern zu Unfällen mit mehreren Verletzten geführt. In Baden-Württemberg und in Hessen krachte es am späten Samstagabend und frühen Sonntagmorgen nach Angaben der örtlichen Polizeipräsidien vielfach wegen Straßenglätte. In Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der schneebe...

