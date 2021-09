Klima : Zahl wetterbedingter Katastrophen steigt rasant

Die Weltwetterorganisation sieht eine Vervielfachung der durch Wetter und Klima bedingten Naturkatastrophen auf der Welt. Der Vergleich mit den 70er Jahren fällt eindeutig aus.

Genève | Die Zahl der wetter- oder klimabedingten Katastrophen ist seit 1970 deutlich gestiegen. Zwischen 2000 und 2009 waren es fünf Mal so viele wie in den 70er Jahren, wie die Weltwetterorganisation (WMO) am Mittwoch in Genf berichtete. Stürme und Überschwemmungen machen fast 80 Prozent dieser Katastrophen aus. Hurrikan „Ida“, der gerade über die Südküst...

