Hochwasser in Deutschland : Zahl der Hochwasser-Toten steigt weiter an

Mehr als 80 Menschen sind bisher bei der Hochwasserkatastrophe gestorben. Weitere Opfer sind zu befürchten - die Vermisstenzahlen sind hoch. Merkel will die Betroffenen „nicht alleine lassen“.

Koblenz/Düsseldorf | Die Wassermassen wälzen sich regelrecht durch die Straßen, ganze Orte versinken in braunen Fluten. Das, was die meisten Menschen in Deutschland bislang nur aus weiter Ferne kannten, ist plötzlich ganz nah. Mehr als 80 Menschen sind bislang bei der Hochwasserkatastrophe im Westen von Deutschland ums Leben gekommen. Weitere Todesopfer sind zu befürch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.