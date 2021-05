Wohnmobile immer beliebter : Diese norddeutsche Stadt ist Deutschlands Camper-Hochburg

In Corona-Zeiten liegt das Wohnmobil voll im Trend. Die meisten Neu-Zulassungen gab es in Norddeutschland.

Berlin | Die Corona-Pandemie hat der Caravaning-Industrie einen Boom beschert. Noch nie wurden so viele Wohnmobile gekauft wie in den letzten Monaten. In den vergangenen fünf Jahren sind die Wohnmobil-Zulassungszahlen in Deutschland sogar um satte 50 Prozent angestiegen. Eine Analyse der Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein hat nun herausgefunden, in welchen deuts...

