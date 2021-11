Wetter : Wintereinbruch und Schnee zum ersten Adventswochenende

Rodelpartie oder Schneeballschlacht - das könnte am ersten Advent im Bergland gelingen. Doch der Schnee dürfte nicht lange liegen bleiben, schätzt der Deutsche Wetterdienst.

Offenbach am Main | Pünktlich zum ersten Advent an diesem Sonntag wird es winterlich in Deutschland: Bis zu zehn Zentimeter Schnee erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den westlichen Mittelgebirgen. Dabei kann es den Angaben zufolge selbst in den tiefen Lagen schneien - denn die Schneefallgrenze liegt bei 300 bis 400 Meter. Im Bergland könne sogar „durchaus ein...

