Wetteraussichten : Winter-Pause vor Weihnachten - Milder Wochenstart

Nach einem winterlichen Adventswochenende ist es mit dem Schnee vielerorts erstmal vorbei. Kurz vor Weihnachten bringt ein Hochdruckgebiet ungewöhnlich warme Luft nach Deutschland.

Oberaudorf | In einigen Wintersportorten lag am dritten Adventswochenende noch viel Schnee, in den kommenden Tagen wird es in Deutschland aber zunächst ungewöhnlich warm. Ein Hochdruckgebiet lässt bis weit in die kommende Woche hinein milde Luft aus dem Mittelmeerraum strömen. Bereits am Montag dürften die letzten „Kältelöcher“ auch an der unteren Donau ausgerä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.