Aussichten für die neue Woche : Unwetter möglich: Hitzewelle im Norden erst einmal vorbei

Am Wochenende haben Gewitter und Regenschauer im Norden die tagelange Hitze und Trockenheit vorerst abgelöst. Sie bringen nicht nur willkommene Abkühlung, sondern helfen auch den Wäldern.

Hannover/Kiel/Hamburg | Menschen und Natur können etwas aufatmen: In der Nacht zum Samstag sind schwere Gewitter und Starkregen über Niedersachsen und Bremen gezogen, womit die brütende Hitze erst einmal der Vergangenheit angehört. So ist die Lage in Niedersachsen und Bremen Die meisten Blitze seien zunächst im Gebiet zwischen Osnabrück und dem Weser-Leine-Bergland ein...

