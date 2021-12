Hilfsangebote immer noch rar : Wenn Frauen Männer schlagen: „Sie sagte, das kommt nie wieder vor“

Männer, die zu Hause körperliche und emotionale Gewalt erleben, stehen häufig ohne Hilfe da. In Oldenburg gibt es eine Zufluchtswohnung. Ein Angebot, das in Deutschland eine Seltenheit ist.

Oldenburg | Es fing mit einem Teller an, der auf dem Küchenfußboden in tausend Teile zersprang, erzählt Jens Flieger*. Dann habe seine Freundin irgendwann eine Tür kaputt getreten. Und schließlich flogen eines Tages die Fäuste – gegen seinen Oberkörper, in sein Gesicht. Von diesem Moment an sei die Gewalt in der Beziehung allgegenwärtig gewesen. "Es war, als sei ...

