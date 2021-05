Studie der OECD : Gefährliche Unwissenheit: Nur wenige Schüler können Fakten von Meinungen unterschieden

Fake-News in den sozialen Netzwerken werden oft ungefiltert gelesen und weitergeleitet – eine Gefahr für Jugendliche.

Berlin | Weniger als die Hälfte der 15-Jährigen in Deutschland kann nach OECD-Angaben in Texten Fakten von Meinungen unterscheiden. Das geht aus einer Sonderauswertung der aktuellsten Pisa-Studie von 2018 im Bereich Lesekompetenz hervor, die von der Organisation am Dienstag veröffentlicht wurde. 45 Prozent der Schüler konnten demnach einordnen, was in Texten F...

