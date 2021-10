Nach ruhiger Nacht : Weitere Sturmböen und Sturmfluten am Freitag im Norden erwartet

Nachdem der erste Herbststurm im Norden für umgestürzte Bäume, Sturmfluten und Zugverspätungen gesorgt hat, blieb es in der Nacht zum Freitag ruhig. Im Tagesverlauf könnte es jedoch noch einmal ungemütlich werden.

Hamburg | Der erste Herbststurm hat in der Nacht zum Freitag keine größeren Schäden mehr in Niedersachsen und Bremen angerichtet. Polizei und Feuerwehren verzeichneten bis zum frühen Morgen zunächst keine Einsätze. "Der Sturm ist über uns hinweg gefegt, ohne Schäden anzurichten", sagte ein Sprecher der Polizei Bremen. Auch andernorts, etwa in Cuxhaven, Wilhelms...

