Tipps und Hausmittel : Was hilft gegen Sonnenbrand?

Was hilft gegen Sonnenbrand? Endlich ist sie da, die langersehnte Sonne. Doch unsere Haut ist noch nicht vorgebräunt und wird darum schneller rot.

Osnabrück | Nach dem vielen Regen der letzten Wochen haben wir uns in diesem Jahr besonders auf die Sonne gefreut. Darum hat es an diesem Wochenende viele nach draußen gezogen. Wer die Möglichkeit hatte, hat den Tag am Wasser verbracht. An den Stränden, Badeseen und Flüssen tummelten sich die Menschen. Doch gerade am Wasser steigt die Gefahr einen Sonnenbrand zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.