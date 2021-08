China : Wandernde Elefanten erreichen „angemessenes Habitat“ 

Sie sind seit dem letzten Jahr auf Wanderschaft. Eine Herde Elefanten legte in China mehr als 500 Kilometer zurück und ist nun wieder in einem geeigneten Lebensraum abgekomen.

Peking | 14 Elefanten in China haben nach mehr als einem Jahr auf Wanderschaft wieder ein „angemessenes Habitat“ erreicht. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, überquerten die weltweit bekannt gewordenen Tiere am Sonntag in der südwestchinesischen Provinz Yunnan eine Brücke über den Fluss Yuanjiang, wo sich den Angaben nach ein geeignete...

