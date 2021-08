Millionen Hektar verbrannt : Waldbrände in Russland: Lage entspannt sich nur langsam

Noch immer brennt in vielen unzugänglichen Gebieten im Osten Russlands. Die Zerstörung ist schon jetzt beispiellos.

Jakutsk | Die Lage in den Waldbrand-Gebieten in Russland entspannt sich nur langsam. Am Freitag meldete die Forstschutzbehörde landesweit noch 177 Brände. Sie wüteten demnach auf einer Fläche von rund einer halbe Million Hektar. Das entspricht in etwa der doppelten Fläche des Saarlands. Zu Spitzenzeiten brannte es zeitgleich auf mehr als vier Millionen Hekta...

