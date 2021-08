Katastrophe : Waldbrände in Algerien: Zahl der Todesopfer steigt auf 65

Unter den Toten sind auch viele Soldaten, die in der Brandregion helfen sollten. Auch Griechenland, Italien, die Türkei und Russland kämpfen derzeit mit schweren Waldbränden.

Tizi Ouzou | Die Zahl der Todesopfer bei Waldbränden in Algerien ist auf 65 gestiegen. 37 Zivilisten und 28 Soldaten seien bislang in den Flammen gestorben, berichtete das staatliche Fernsehen. 12 verletzte Soldaten befinden sich demnach zudem in kritischem Zustand. Das Land hat ab Donnerstag eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Insgesamt waren mehr als ...

