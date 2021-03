Unfallchirurg in Omsk : Von „Schlaganfall“ nicht erholt: Weiterer Nawalny-Arzt gestorben

Mindestens vier Ärzte haben das Krankenhaus in Omsk nach der Nawalny-Behandlung verlassen – nur zwei von ihnen lebend.

Omsk | Ein weiterer russischer Arzt, der den Kremlkritiker Alexej Nawalny direkt nach dem Giftanschlag im vergangenen August behandelt hat, ist tot. Rustam Agishev, der Chef der Unfallchirurgie und Orthopädie, starb am 26. März, teilte die Klinik in der sibirischen Stadt Omsk mit. Er hatte seit knapp 30 Jahren in der Notfallaufnahme des Krankenhauses gearbei...

