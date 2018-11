Waldbrände in Kalifornien : Villa von Thomas Gottschalk komplett ausgebrannt

Thomas Gottschalk befand sich in München, als die Flammen auf seine Villa übergriffen und sie völlig niederbrannte.

von Tobias Bosse

11. November 2018, 15:34 Uhr

Malibu | Das Ausmaß der Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien wird immer größer. Dabei fegen die Flammen über alles hinweg und lassen lediglich Trümmer zurück. Die Zahl der Todesopfer steigt kontinuierlich – 25 sollen es bereits jetzt sein. Außerdem sind Zehntausende Menschen auf der Flucht und mehr als 6000 Gebäude brannten komplett aus.

Nun soll es auch die Villa des deutschen TV-Moderator Thomas Gottschalk erwischt haben. Das berichtet die "Bild" Zeitung unter Berufung auf Aussagen des 68-jährigen Entertainers.

Lesen Sie: Verheerende Brände in Kalifornien - mindestens 25 Feuertote



Gottschalk selbst soll sich während das Feuer auf seine Villa im kalifornischen Malibu übergriff bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in München aufgehalten haben. Allerdings habe sich seine Frau Thea während der Tragödie in der Villa befunden und musste mit vielen anderen flüchten, wie die Bild berichtet. Sie soll sich inzwischen außer Reichweite der Flammen in Sicherheit befinden.

Damit steht Gottschalk nicht alleine da. Neben vielen tausend Menschen haben auch andere Prominente wie Orlando Bloom, Shannen Doherty, Dana Schweiger, Jessica Simpson oder Alyssa Milano ihre teuren Villen an die Flammen verloren.