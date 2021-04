Stellungnahme des Hauses : Vier Tote in Potsdamer Behindertenheim: Was wir wissen und was nicht

In Potsdam wurden in einer Pflegeeinrichtung vier Menschen getötet und ein fünfter verletzt. Der aktuelle Wissensstand.

Berlin | In einer Potsdamer Pflegeeinrichtung starben am Mittwochabend vier Personen durch schwere äußere Gewalteinwirkung. Eine fünfte wurde schwer verletzt. Was ist zur Tat bislang bekannt? Mehr zum Thema:„Schwere äußere Gewaltanwendung“: Vier Tote in Potsdamer Pflegeheim Wer sind die Opfer? Der Brandenburger Polizei zufolge wurden vier Menschen get...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.