Unglück : Vier Tote bei einem Feuer in Barcelona

Tragödie in der katalonischen Metropole Barcelona. Bei einem Brand in einem besetzten Haus sterben vier Menschen, darunter zwei Kleinkinder.

Barcelona | Bei einem Brand in einem besetzten Laden sind am Dienstagmorgen im Zentrum von Barcelona vier Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien ein Baby (1) und ein Kleinkind (3), berichtete die Zeitung „La Vanguardia“ unter Berufung auf die Stadtverwaltung. Alle Opfer hätten zur selben Familie gehört. Die Ursache des Feuers in dem Geschäft an de...

