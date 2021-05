Toxikologisches Gutachten : Tödlicher Fehler: Mann verwechselt wohl Bärlauch mit Giftpflanze und stirbt

Das Sammeln von Kräutern ist kein völlig risikoloses Hobby. Ein Mann hat nun offenbar einen fatalen Fehler begangen.

München | Ein Mann hat statt Bärlauch womöglich eine Herbstzeitlose oder eine andere giftige Pflanze gegessen und ist in München gestorben. Der 48-Jährige habe Ende April eine Soße aus selbstgesammeltem, vermeintlichem Bärlauch zubereitet, worauf es ihm schlecht ging, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann aus dem Landkreis Freising sei in eine Klinik gek...

