Seit zwei Wochen vermisst : Rätselhaftes Verschwinden: Australier bangen um Vierjährige

Das Verschwinden einer Vierjährigen von einem Campingplatz in Australien gibt der Polizei große Rätsel auf. Ganz Australien nimmt Anteil am Schicksal des Mädchens. Für Hinweise ist ein große Belohnung ausgelobt.

Perth | Zwei Wochen nach dem Verschwinden eines vierjährigen Mädchens von einem Campingplatz im Westen Australiens bleibt der Fall äußerst rätselhaft. Wie örtliche Medien am Samstag berichteten, setzte die Polizei bei der Suche in der Gegend erneut Drohnen ein. Das Schicksal des Kindes hat in dem Land große Anteilnahme ausgelöst. Die Regierung des Bundesstaat...

