Aschersleben : Vermisste 14-Jährige tot in Garagenhof gefunden

Seit Tagen hatte die Polizei in Aschersleben nach einer vermissten 14-Jährigen gesucht. Jetzt wurde die Leiche des Mädchens in einem Garagenhof entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus.

Aschersleben | Knapp eine Woche nach ihrem Verschwinden ist eine 14-Jährige tot in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) gefunden worden. Die Polizei geht nach einer ersten Einschätzung von einem Verbrechen aus. Die Ermittlungen zu dem Täter oder den Tätern liefen auf Hochtouren, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Mittwoch mit. Die Leiche der 14-Jährigen war am Na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.