Notfall : Verletzte bei Auto-Explosion nahe Köln

Aus einer noch ungeklärten Ursache explodiert ein Auto im nordrhein-westfälischen Hürth. Zwei Menschen werden verletzt - ein 55-Jähriger wird mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik geflogen.

Hürth | Bei der Explosion eines Autos in Hürth bei Köln sind nach Polizeiangaben am Montag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. In einem Wagen habe es aus noch ungeklärter Ursache eine Detonation gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ein zweiter Wagen sei durch den Zwischenfall in der Hermülheimer Straße in Mitleidenschaft gezogen word...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.