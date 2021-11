Schüler im Krankenhaus : Mehrere Verletzte: Decke in Londoner Schule eingestürzt

In London wurden mehrere Schüler mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem die Decke in ihrem Schulgebäude nachgegeben hatte und herabgestürzt war.

London | Beim Einsturz einer Decke in einer Schule in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall im zweiten Stock eines Schulgebäudes im Stadtteil Dulwich im Süden der britischen Hauptstadt. Mehrere Kinder seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es in der Mitteilung. Spezialisten unter...

