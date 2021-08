PS-starke Modelle vorne dabei : Fahrer dieser Automarke haben am häufigsten Punkte in Flensburg

Porsche-Fahrer haben am häufigsten Punkte in der Flensburger Verkehrssünder-Kartei. Auf den Plätzen dahinter folgen die Besitzer weiterer in der Regel hoch motorisierter Automarken.

München | Das Vergleichsportal "Check24" hat über die Website abgeschlossene Kfz-Versicherungsverträge ausgewertet. Demnach geben knapp 11 Prozent der Porschebesitzer beim Neuabschluss eines Versicherungsvertrags an, Punkte in Flensburg zu haben – damit ist der Anteil der Punktesünder bei Porsche um 65 Prozent größer als im Durchschnitt aller Automarken. Bei Ja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.