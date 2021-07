Kritik an „Besatzungspolitik“ : Ben & Jerry's verkauft Israels Siedlern kein Eis – Regierung droht

Die US-Eismarke Ben & Jerry's stoppt ihren Verkauf in den israelischen Siedlungsgebieten – die Kritik von Israels Seite fällt harsch aus. Der Schritt sei eine "beschämende Unterwerfung an den Antisemitismus."

Jerusalem/Washington | Nach einem Verkaufsstopp der Eismarke Ben & Jerry's in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten hat der israelische Premierminister Naftali Bennett am Dienstag dem Konsumgüter-Giganten Unilever mit "schweren Konsequenzen" gedroht. In einem Telefonat mit Unilever-Chef Alan Jope habe Bennett von einem Boykott gegen Israel gesprochen, teilte d...

