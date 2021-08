Temperaturen von fast 50 Grad : Es regnet Asche: Verheerende Waldbrände und Hitzewelle in Griechenland

Die Situation in Griechenland spitzt sich zu: Das Bekämpfen der fortwährenden Waldbrände wird durch eine lang andauernde Hitzewelle erschwert – die Luft verschlechtert sich extrem.

Athen | Das Feuer im Norden Athens hat die Feinstaubwerte in der griechischen Hauptstadt am Mittwoch drastisch in die Höhe getrieben. Zwischenzeitlich meldete die griechische Gesundheitsbehörde für das Stadtzentrum eine Belastung von bis zu 465 Mikrogramm Feinstaub je Kubikmeter. Zum Vergleich: EU-weit gilt als Grenzwert ein Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.