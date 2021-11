Schule im Allgäu durchsucht : Verdächtige Nachricht: Großeinsatz der Polizei in Gymnasium

Eine verdächtige Nachricht hat zu einem großen Einsatz der Polizei in einer Schule im Allgäu geführt. Alle Schüler mussten das Gymnasium am Morgen verlassen.

Marktoberdorf | Nach einer verdächtigen Nachricht durchsucht die Polizei in Marktoberdorf im Allgäu das örtliche Gymnasium. Eine Person habe am Montagmorgen die Mitteilung erhalten und habe die Beamten alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Related content Mit zahlreichen Einsatzkräften war die Polizei am Morgen in und an der Schule in Bayern im Einsatz. Schül...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.