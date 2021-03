„Responsum ad dubium“ : Papst stimmt zu – Vatikan segnet weiterhin keine homosexuellen Paare

Da die Verbindungen von homosexuellen Paaren nicht dem göttlichen Willen entsprächen, könnten sie nicht gesegnet werden.

Vatikanstadt | Die katholische Kirche hat nach eigener Einschätzung keine Vollmacht, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen. Das hat die Glaubenskongregation im Vatikan am Montag in einer sogenannten Responsum ad dubium (Antwort auf einen Zweifel) klargestellt. Papst Franziskus stimmte der Veröffentlichung zu. Hintergrund ist demnach, dass sich in ...

